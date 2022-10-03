Каждый пятый россиянин заявил о снижении уровня сбережений на фоне санкций

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Более 20% россиян сообщили о снижении накоплений на фоне западных санкций. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

После начала спецоперации на Украине и ввода западных санкций 21% россиян зафиксировали сокращение накоплений, у 65% произошел их рост. При этом 39% респондентов заявили, что не увидели серьезных изменений в уровне благосостояния, а 34% указали на то, что не имели накоплений и до кризиса.

Из опроса следует, что изменение финансового положения больше всего коснулось мужчин, среди которых 26% заявили о снижении уровня сбережений. У женщин этот показатель оказался на уровне 17%. При этом 39% российских женщин отметили, что никогда не имели накоплений, а вот у мужчин этот показатель составил 28%.

Кроме того, чем лучше респонденты оценивали уровень достатка в своей семье, тем меньше они сталкивались с потерями накоплений. Например, в семьях с хорошим уровнем дохода с потерей сбережений столкнулись лишь 8% опрошенных. В семьях со средними доходами этот показатель вырос до 22%, с низкими – до 33%.

26 сентября сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что зачастую в банках пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и подсовывают менее выгодные условия. Эксперт пояснил, что клиента могут одурачить с помощью предложений с более высоким процентом по вкладу.

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