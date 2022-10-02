Мясникович: в ЕАЭС надо переводить в нацвалюты не только расчеты, но и ценообразование

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович выразил мнение, согласно которому страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны переводить в национальные валюты не только расчеты, но и ценообразование. Об
этом Мясникович сказал в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Необходимо и ценообразование вести в национальных валютах. Валюта должна быть не только как средство платежа, но и мера стоимости. В этой ситуации, когда цены будут сформированы в национальных валютах, тогда уже не такой ущерб будет наносить волатильность обменных курсов национальных валют, поэтому мы полагаем, что это надо делать», — считает председатель коллегии комиссии.

В международную организацию региональной экономической интеграции ЕАЭС с 2015 года входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

18 марта страны-участницы ЕАЭС договорились о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доля расчетов в национальных валютах между государствами ЕАЭС достигла 75%. Кроме того, он сказал тогда, что премьеры стран ЕАЭС приняли соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании. По словам Мишустина, она станет новым инструментом содействия бизнесу.

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