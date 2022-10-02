Соглашение о рынке электроэнергии Союзного государства скоро поступит Путину и Лукашенко

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Reuters

Замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам. Об этом Мороз сказал в интервью телеканалу СТВ.

«В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств», — сказал замминистра.

Предполагается, что объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин объявил о договоренности Москвы и Минска об объединении рынков газа России и Белоруссии. Соответствующий документ запланировали подписать 1 декабря 2023 года.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Минска своевременного признания Крыма российским регионом.

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