Замминистра энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что договор о формировании рынка электроэнергии Союзного государства Белоруссии и России в скором времени представят президентам. Об этом Мороз сказал в интервью телеканалу СТВ.

«В настоящий момент полностью подготовлен договор о формировании союзного рынка электрической энергии. Этот договор прошел процедуры согласования между министерствами, проходит внутригосударственные процедуры и в ближайшее время будет представлен главам государств», — сказал замминистра.

Предполагается, что объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин объявил о договоренности Москвы и Минска об объединении рынков газа России и Белоруссии. Соответствующий документ запланировали подписать 1 декабря 2023 года.

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Минска своевременного признания Крыма российским регионом.