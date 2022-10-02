Ставропольский край одержал победу в конкурсе «Экспортер года» на Северном Кавказе

close
100%
Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

В конкурсе «Экспортер года» в Северо-Кавказском федеральном округе одержали победу Ставропольский край, республики Дагестан и Кабардино-Балкария. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева.

«Всего по СКФО победителями и призерами конкурса стали порядка 17 компаний. <...> Больше всего компаний среди победителей — из Ставропольского края. Также лидерами по количеству компаний-победителей стали Дагестан и Кабардино-Балкария», — сказал Абаскулиев.

По его словам, призером и победителем сразу в трех номинациях стал Кизлярский коньячный завод. Кроме того, победителями среди дагестанских компаний стали предприятия «Дагестан стекло тара», и «Юг-продукт».

В июле Федеральная налоговая служба на семинаре для регионов в министерстве финансов России представила информацию, согласно которой в июне экспорт газа из России составил 633 млрд руб., нефти — 605 млрд руб., металлургической продукции — 172 млрд руб.

На этой неделе заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук рассказал «Российской газете» о сотрудничестве России и Армении, а также о работе Трехсторонней группы (Азербайджан — Армения — Россия). По его словам, товарооборот России и Армении с 2016 по 2021 год вырос почти в два раза — с $1,35 до $2,6 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть