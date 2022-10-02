Ставропольский край одержал победу в конкурсе «Экспортер года» на Северном Кавказе

В конкурсе «Экспортер года» в Северо-Кавказском федеральном округе одержали победу Ставропольский край, республики Дагестан и Кабардино-Балкария. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева.

«Всего по СКФО победителями и призерами конкурса стали порядка 17 компаний. <...> Больше всего компаний среди победителей — из Ставропольского края. Также лидерами по количеству компаний-победителей стали Дагестан и Кабардино-Балкария», — сказал Абаскулиев.

По его словам, призером и победителем сразу в трех номинациях стал Кизлярский коньячный завод. Кроме того, победителями среди дагестанских компаний стали предприятия «Дагестан стекло тара», и «Юг-продукт».

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