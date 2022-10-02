Кабмин Чехии хочет ввести налог на сверхприбыль производителей энергии в размере 60%

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Чешское правительство добивается введения налога в размере от 40% до 60% на сверхприбыль действующих в республике компаний-производителей энергии, доходы которых возросли на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщил телеканал CNN Prima News.

«Сверхприбыль производителей энергии правительство хочет обложить налогом в 40 — 60%. Точный размер налога будет определен на предстоящем заседании (кабмина)», — сказал Купка.

По его словам, таким образом государство могло бы получить до 100 млрд крон (по курсу Банка России на 2 октября сумма в евро составляет более 4 млрд).

Глава Минтранса добавил, что полученные деньги планируют направить на помощь домохозяйствам, малому и среднему бизнесу в преодолении негативных последствий энергетического кризиса.

В конце августа глава чешского министерства юстиции Павел Блажек заявил, что Евросоюзу (ЕС) может грозить революция из-за роста цен на энергию.

В первой половине сентября Еврокомиссия (ЕК) порекомендовала взимать налог с производителей, когда стоимость электроэнергии будет выше €200 за мегаватт-час.

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