Количество туроператоров в Дагестане выросло в два раза в 2022 году

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Количество официальных туристических операторов в Дагестане в 2022 году выросло в два раза по сравнению с показателями 2021 года. Об этом заявил вице-премьер региона Муслим Телякавов во время открытия форума «Открытый Дагестан 2022» в Махачкале, передает ТАСС.

«Число занятых в сфере туризма возросло до 11 тыс. человек — это те, которые работают официально. Количество туроператоров в республике увеличилась с 17 в 2021 году до 37 — в текущем», — отметил Телякавов.

По его словам, размер туристических услуг, оказанных в регионе, вырос практически на четверть и достиг 5 млрд рублей. Кроме того, в Дагестане проходят мероприятия по классификации гостиниц. Уже сейчас число классифицированных мест для размещения туристов выросло до 72.

Он добавил, что полученные показатели говорят о том, что туристическая отрасль в Дагестане развивается, становясь одним из драйверов в структуре республики. Кроме того, в экономике региона и сфере занятости туризм стал занимать большую нишу.

22 августа «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что российские власти начали обсуждение по поводу строительства в Дагестане нового морского курорта, который может стать аналогом Сочи. Предварительная площадка для строительства нового курорта была выбрана на побережье Каспийского моря в Дагестане. При этом новый курорт может появиться из-за того, что в последнее время в регион значительно вырос туристический поток.

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