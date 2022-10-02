Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

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Hannibal Hanschke/Reuters

Отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе впервые с начала апреля превысил закачку. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в последние пять дней темпы закачки продолжают снижаться и достигли 0,15%. При этом в сентябре средние темпы закачки составляли 0,25%, а в августе — 0,37%.

На данный момент темпы заполнения газовых хранилищ опустились до - 0,51% за день — это минимальное значение за полгода. Показатель перешел в минус, потому что было опустошено подземное хранилище в Бельгии.

Данные на GIE неокончательные и могут измениться.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила установить потолок цен на российский газ. Другим вариантом может стать ограничение цены на газ при производстве электроэнергии с целью снижения ее стоимости.

В документе, на который ссылается источник, говорится о том, что Евросоюз должен быть готов к введению мер по ограничению цен на газ.

30 сентября министры энергетики стран Евросоюза обсудили на специальной встрече в Брюсселе цены на газ.

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