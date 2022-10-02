Ретейлер DNS заявил об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

Ретейлер DNS сообщил об утечке персональных данных своих сотрудников и клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится в публикации.

В компании отметили, что атака была произведена хакерской группировкой. Сообщается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — сообщили в DNS.

Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович заявила, что утечка данных является серьезной угрозой для пользователей. Орехович рассказала, как можно минимизировать риски утечки данных пользователей.