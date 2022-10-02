В США рассказали о вероятной реакции России на диверсии на «Северных потоках»

В случае, если подтвердится причастность США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», РФ может открыть ответный огонь. Так считает обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

Он предположил, что Москва в ответ на агрессию со стороны Вашингтона может нанести удары по американской инфраструктуре.

«Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — предупредил он.

В статье говорится, что возможное участие США в ЧП на «Северных потоках» могло бы внести разлад в отношения Белого дома с западными союзниками, особенно с Германией.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — отмечается в публикации.

Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» могли совершить США или Великобритания.