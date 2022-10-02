В США рассказали о вероятной реакции России на диверсии на «Северных потоках»

NR: при причастности США к атакам на «Северные потоки» Россия может открыть ответный огонь

close
100%
Danish Defence Command/Reuters

В случае, если подтвердится причастность США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», РФ может открыть ответный огонь. Так считает обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

Он предположил, что Москва в ответ на агрессию со стороны Вашингтона может нанести удары по американской инфраструктуре.

«Россия может начать относиться к Соединенным Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — предупредил он.

В статье говорится, что возможное участие США в ЧП на «Северных потоках» могло бы внести разлад в отношения Белого дома с западными союзниками, особенно с Германией.

«Независимо от того, было ли политическое решение о строительстве трубопровода плохим с экономической и геополитической точек зрения, немцы никогда не простили бы Америке этого поступка», — отмечается в публикации.

Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» могли совершить США или Великобритания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть