Американский полковник назвал возможных виновников ЧП на «Северных потоках»

Бывший советник главы Пентагона Макгрегор: Британия или США могли атаковать «Северные потоки»

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Danish Defence Command/Reuters

Американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Judjing Freedom, что атаку на трубопроводы системы «Северный поток» могли совершить США или Великобритания.

Он отметил, что нужно оценить, у каких стран есть возможность совершить подобную атаку. «И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — отметил Макгрегор.

Полковник подчеркнул, что трубы «Северных потоков» очень прочные, потому для их разрушения необходимо использовать сотни килограммов тротила.

Что касается обвинений в адрес Москвы в возможной диверсии на трубопроводах, то такие предположения Макгрегор назвал абсурдными. Невыгодна эта ситуация, по мнению полковника, и Германии, которая заинтересована в поступлении газа из России.

В начале этой недели оператор трубопроводов сообщил о падении давления и утечке газа на трубах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм. Причины ЧП неизвестны. В качестве одной из версий рассматриваются диверсии.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил 30 сентября, что нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не может проходить без участия Москвы.

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