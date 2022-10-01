Зампремьера Белоруссии Заяц: экспорт продовольствия страны за восемь месяцев вырос на 25%

Белорусский экспорт продовольствия за первые восемь месяцев 2022 года (январь — август) превысил $5 млрд, что на 25% выше аналогичного периода 2021 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц, написало агентство БелТА.

«По итогам работы за восемь месяцев текущего года белорусский экспорт составил $5,168 млрд. Это 125% относительно аналогичного периода прошлого года. У нас верный путь и достойные показатели», — сказал он.

В начале августа белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия нарастила ежемесячный экспорт товаров в Россию до исторического максимума в $2 млрд.

В первой половине сентября министр сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло сообщил, что экспорт продовольствия республики в 2022 году впервые может приблизиться к уровню в $8 млрд.

На этой неделе пресс-служба Минтранса Белоруссии на своем сайте опубликовала информацию, согласно которой Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов республики через российскую территорию.