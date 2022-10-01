Итальянская Eni заявила, что не получит запрошенный у «Газпрома» на 2 октября газ

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Reuters

Итальянская компания Eni заявила, что не получит газ, запрошенный ею у «Газпрома» на 2 октября. Об этом сообщает Reuters.

В итальянской компании ожидают, что ситуация не изменится до 3 октября.

Ранее «Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. В компании подчеркивали, что работают над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

С осложнениями в поставках российского топлива до этого столкнулась Франция. «Газпром» с 1 сентября полностью прекратил экспорт газа в эту европейскую страну в связи с неуплатой поставок за июль. Французская сторона объяснила, что снижение поставок вызвано «разногласиями между сторонами по реализации контрактов».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии в отношении расчетов за российский газ, европейские компании должны считать оплату газа в евро фактом выполнения собственных контрактных обязательств. Однако «Газпром» в соответствии с российским законодательством вынужден считать фактом оплаты поставок зачисление денег в рублях после конвертации.

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