FT: падение фунта вызвало шок на мировых финансовых рынках

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«Газета.Ru»

Падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках и привело к большим колебаниям в стоимости американских и европейских облигаций и акций. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение аналитика Rahobank Ричарда Макгуайра.

«Инвесторы видят, что британское правительство проводит эксперимент, и задаются вопросом, последуют ли другие государства этому примеру», — сказал он.

Ранее 1 октября агентство Associated Press написало, что ценные бумаги на фондовых рынках в США упали на 9,3%. По данным издания, основная причина того — страх перед возможной рецессией, когда ключевые ставки растут по всему миру в надежде сдержать инфляцию.

Кроме того, неосторожный план Британии по снижению налогов также заставил рынки облигаций уйти в минус из-за опасений по росту инфляции.

Во второй половине сентября глава Минфина страны Квази Квартенг заявил, что правительство Лиз Трасс собирается снизить налоги в Британии, чтобы простимулировать рост экономики и обуздать инфляцию.

На прошлой неделе стоимость официальной валюты Великобритании опустилась ниже психологически важной отметки в $1,1, обновив минимум с 1985 года. Это случилось после того, как правительство Соединенного Королевства объявило о планах по сокращению налогов в стране.

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