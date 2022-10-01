Германия, Дания и Швеция собираются совместно расследовать ЧП на «Северных потоках»

О создании следственной группы по выяснению обстоятельств происшедшего на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» хотят договориться Германия, Дания и Швеция. Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в опубликованном интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

«Все данные говорят в пользу диверсии на «Северных потоках». Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством Евросоюза (ЕС), в которую все три государства направят своих следователей», — сказала Фезер.

Она уточнила, что в группе будут работать эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб. Кроме того, она рассказала, что Германия вместе с Данией, Польшей и Швецией в настоящее время патрулирует морские воды.

27 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что на трех нитках газопроводов системы «Северный поток» зафиксировали разрушения. В Дании и Германии тогда не исключили, что кто-то целенаправленно атаковал нитки «потоков».

На следующий день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала президента Джо Байдена ответить на вопрос, имеют ли США отношение к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Затем министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера назвала очевидным, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются диверсией, кроме этого она полагает, что за этим стоит Москва.