Transgaz Румынии поддержал идею Венгрии, Болгарии и Словакии по совместной доставке газа

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Румынская государственная энергетическая компания Transgaz присоединилась к инициативе компаний-операторов по транспортировке природного газа Венгрии, Болгарии и Словакии о доставке топлива через интегрированные газотранспортные магистрали. Сообщение об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

«Transgaz присоединяется к инициативе Bulgartransgaz, FGSZ и Eustream предлагают совместные действия по расширению сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном путем транспортировки дополнительного объема природного газа по их сетям», — сказали в румынской компании.

Ранее 1 октября агентство Agerpres со ссылкой на совместное заявление компаний Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream написало, что операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили доставлять топливо с помощью интегрированной сети газопроводов.

В компаниях отметили, что таким образом можно доставлять до 5 млрд куб. м. природного газа ежегодно из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

До этого в тот же день турецкая газета Türkiye сообщила, что Трансанатолийский газопровод, который проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе, станет для Европы единственной альтернативой поврежденным газопроводам «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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