Газета The Mirror перепутала главу Минфина Великобритании с другим темнокожим мужчиной

close
100%
Global Look Press

Британская газета The Mirror приняла за главу Минфина Соединенного Королевства Квази Квартенга другого темнокожего мужчину. Об этом газета написала на своей странице в Twitter.

«Этим утром фотография в статье о Квази Квартенге на сайте Mirror была неверно подписана. Это была ужасная ошибка, и мы приносим извинения господину Квартенгу и всем нашим читателям», — сказано в публикации.

Издание сопроводило вышедшую новость о Квартенге снимком другого человека. На ошибку указал сам министр.

Также в The Mirror указали, что уже долгое время борются с расизмом и пообещали работать в этом направлении усерднее.

Ранее 1 октября сообщалось, что ассистентка по производству нового сериала Netflix «Монстр: история Джеффри Дамера» Ким Алсул подверглась расизму на съемочной площадке. Алсул отметила, что из-за темного цвета кожи ее постоянно путали с другой афроамериканкой.

«Это худший проект из числа всех, над которыми я работала. Весь съемочный процесс меня называли именем моей другой темнокожей коллеги, хотя мы совершенно не похожи», — сказала женщина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть