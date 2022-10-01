Газета The Mirror перепутала главу Минфина Великобритании с другим темнокожим мужчиной

Британская газета The Mirror приняла за главу Минфина Соединенного Королевства Квази Квартенга другого темнокожего мужчину. Об этом газета написала на своей странице в Twitter.

«Этим утром фотография в статье о Квази Квартенге на сайте Mirror была неверно подписана. Это была ужасная ошибка, и мы приносим извинения господину Квартенгу и всем нашим читателям», — сказано в публикации.

Издание сопроводило вышедшую новость о Квартенге снимком другого человека. На ошибку указал сам министр.

Также в The Mirror указали, что уже долгое время борются с расизмом и пообещали работать в этом направлении усерднее.

Ранее 1 октября сообщалось, что ассистентка по производству нового сериала Netflix «Монстр: история Джеффри Дамера» Ким Алсул подверглась расизму на съемочной площадке. Алсул отметила, что из-за темного цвета кожи ее постоянно путали с другой афроамериканкой.

«Это худший проект из числа всех, над которыми я работала. Весь съемочный процесс меня называли именем моей другой темнокожей коллеги, хотя мы совершенно не похожи», — сказала женщина.