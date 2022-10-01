Bloomberg: Путин будет поддерживать экономику России за счет продажи нефти и газа

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин будет поддерживать российскую экономику за счет доходов от продажи нефти и газа. Об этом в своей статье для агентства Bloomberg заявил журналист Дэниел Флэтли.

«Многочисленные санкции, введенные западными странами против Москвы, не оказали существенного влияния на российскую экономику», — отметил Флэтли.

По словам американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди, парадокс введенных санкций заключается в том, что Россия не только не потеряла, но и увеличила свои доходы из-за резкого подорожания нефти и газа.

В публикации указали, что сложившаяся ситуация ставит основной вопрос для западных стран, который заключается в том, насколько были эффективны меры против России.

В середине сентября американский журнал The National Interest писал, что попытки американцев и их союзников ограничить цены на российскую нефть могут привести к «войне на истощение» в экономической сфере между Россий и западными странами.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, несмотря на попытки западных стран ограничить экспорт энергоносителей из РФ, объем доходов российского бюджета от экспорта нефти и газа вырос почти на 50%.

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