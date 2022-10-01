В Еврокомиссии заявили, что ЕС нужно сделать больше для сдерживания цен на энергоносители

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу нужно сделать больше для сдерживания цен на энергоносители. Об этом она сказала по ходу выступления на конференции в Болгарии. Трансляция выступления велась на сайте ЕК.

«Мы сделаем больше, чтобы сдержать стремительно растущие цены на энергию, ослабляющие нашу экономику. Мы должны это сделать как европейцы вместе. Мы обсудим это в Праге с европейскими лидерами через несколько дней», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что введение лимита цен на российский газ не снизит его стоимость. Москва отметила, что такой вариант, скорее всего, станет «дискриминацией для европейских стран и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа».

На этой неделе бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.

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