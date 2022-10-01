В Еврокомиссии заявили, что ЕС нужно сделать больше для сдерживания цен на энергоносители

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу нужно сделать больше для сдерживания цен на энергоносители. Об этом она сказала по ходу выступления на конференции в Болгарии. Трансляция выступления велась на сайте ЕК.

«Мы сделаем больше, чтобы сдержать стремительно растущие цены на энергию, ослабляющие нашу экономику. Мы должны это сделать как европейцы вместе. Мы обсудим это в Праге с европейскими лидерами через несколько дней», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что введение лимита цен на российский газ не снизит его стоимость. Москва отметила, что такой вариант, скорее всего, станет «дискриминацией для европейских стран и многих других стран, которые уже стали независимыми от российского газа».

На этой неделе бельгийская газета LeSoir написала, что министры энергетики 15 стран — членов Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой ввести потолок цен на весь импортируемый в страны содружества газ вне зависимости от его происхождения.