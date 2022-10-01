Дипломат КНР Цао И намекнул на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Дипломат КНР в Ливане Цао И намекнул на причастность США к взрывам на российских газопроводах «Северный поток». Соответствующую публикацию Цао И разместил на своей странице в Twitter.

На картинке, которую опубликовал китайский дипломат, люди отвечают на вопросы: «Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы не имеем понятия».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что расследование по диверсиям на «Северных потоках» должно проводиться Данией, Швецией, Россией и Германией. По мнению Небензи, произошедшее выгодно Соединенным Штатам.

Утечки газа на «Северных потоках» произошли на прошлой неделе. Причины инцидента неизвестны. Диверсия – одна из версий, которую в настоящее время обсуждают в России и в западных государствах.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в США не считают какое-либо из государств – членов НАТО причастным к диверсии на трубопроводах системы «Северный поток».