Сбор винограда в России может превысить 700 тыс. тонн впервые за восемь лет

Сбор винограда в России может вырасти на 10% по итогам года и обновить рекорд

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

По итогам сезона сбор винограда в России может вырасти на 10% и превысить 700 тыс. тонн, что станет рекордом с 2014 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогнозы экспертов.

По итогам этого сезона сбор винограда в России может вырасти на 10%, до более 700 тыс. тонн, что станет рекордом с 2014 года. В основных виноградарских регионах убрано 70–90% урожая, и после крайне засушливого 2020 года и очень дождливого 2021 года видно, что собранный виноград отличается хорошими характеристиками, отметили в исследовании «Винного гида России» Роскачества.

Эксперты рынка указали, что в 2020 и 2021 годах из-за невысокого урожая стоимость винограда резко выросла. Например, самые доступные дагестанские сорта выросли в цене с 18 до 40–45 руб. за 1 кг. Однако увеличения сбора винограда в 2022 году не спровоцирует снижение цен, так как контракты заключаются до окончания сезона. Однако улучшение сырья лишь положительно скажется на продукции виноделов.

Источники издания на рынке добавили, что объявленная в России частичная мобилизация может спровоцировать сложности с персоналом у виноделов. Речь идет о том, что для сбора винограда используется много ручного труда. Однако рисков для снижения продаж в этом году нет, так как частичная мобилизация повлияет на спрос лишь в 2023 году.

В конце августа ТАСС со ссылкой на сообщение председателя правительства российского субъекта Абдулмуслима Абдулмуслимова сообщил, что в Дагестане начался сезон уборки урожая винограда, где сотрудники министерств региона собрали почти 20 тонн винограда.

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