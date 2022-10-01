Die Welt: ЕС будет зависим от США при отсутствии поставок газа из России

Евросоюз (ЕС) может стать зависимым от поставок газа из США, так как европейские партнеры могут лишь на время компенсировать потребности региона. Об этом пишет редактор отдела «Экономика» газеты Die Welt Даниэль Ветцель.

«После прекращения импорта газа из России европейские партнеры из Норвегии, Азербайджана и Алжира могут лишь на время компенсировать потребности ЕС», — отметил Ветцель.

По его словам, Европа постоянно ищет новые источники поставок газа после того, как Россия перестала поставлять газ. Однако особого выбора у европейских стран нет. При этом долгосрочные поставки могут обеспечить лишь США.

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли заявил, что власти США рассматривают текущую ситуацию в Европе как возможность «раз и навсегда» покончить с зависимостью региона от российских энергоресурсов.

В начале сентября директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что Соединенные Штаты Америки оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.