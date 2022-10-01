Detaly: Британия начала терять статус экономической державы из-за руководства Лиз Трасс

Руководство нового премьер-министра Британии Лиз Трасс может привести к тому, что страна потеряет статус экономической державы. Об этом пишет израильское издание Detaly.

В Великобритании разразился экономический кризис, приведший к резкому падению национальной валюты и заставивший инвесторов и аналитиков сомневаться в том, способно ли новое правительство под руководством Лиз Трасс руководить одной из крупнейших экономик мира, отметили в публикации.

По данным издания, новый канцлер казначейства Квази Квартенг объявил о крупнейшем снижении налогов в стране, что должно было якобы поспособствовать экономическому росту. Однако инвесторы бросились продавать фунт стерлингов, что привело к рекордному падению его курса. Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал снижение налогов, заявив, что эта мера может лишь спровоцировать рост инфляции и неравенства.

По мнению профессора экономики в Дартмутском колледже Дэвида Бланчфлауэра, со стороны рынков последовала закономерная реакция — недоверие. Кроме того, с политической точки зрения подобные решения правительства являются катастрофой.

Ранее в субботу Express сообщил, что Трасс пообещала устранить первопричину энергетического кризиса и вернуть Великобритании независимость.