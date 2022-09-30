Газпром: нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что нарушения герметичности «Северных потоков» вызваны физическим повреждением. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По его словам, на момент аварии в нитках газопроводов находилось около 800 млн кубометров газа, что сравнимо с потреблением газа Данией за три месяца.

Он отметил, что на момент повреждения транспортировка газа по газопроводам не осуществлялась «по разным причинам», но оба они были готовы к работе.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что в стране не считают какое-либо из государств-членов НАТО причастным к диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Салливан при этом не уточнил, как США оценивают вероятность причастности к инциденту не входящих в НАТО восточноевропейских стран.

Помощник президента США заявил, что, по мнению американских властей, взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70-80 метров, но Вашингтон пока не будет спешить с выводами об ответственности за инциденты.