Министр энергетики Турции: республика полностью заполнила подземные газовые хранилища

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Турция завершила подготовку к зиме, полностью заполнив подземные хранилища природным газом. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез на своей странице в Twitter.

«Последние приготовления перед зимой завершены. Наши подземные хранилища природного газа в Силиври и Туз Гелю заполнены на 100%», — написал он.

В конце августа глава российской государственной энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) газа в России достиг рекордных 92%. По его словам, к началу отопительного сезона суточный отбор топлива из ПХГ может достигнуть рекордных показателей.

Во второй половине сентября пресс-служба ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что страны Европы заполнили свои подземные газохранилища на 85%.

На этой неделе в пресс-службе российского экспортера природного газа «Газпром экспорт» выразили мнение, согласно которому самый тяжелый месяц по ситуации с нехваткой газа в Европейском союзе настанет в январе.

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