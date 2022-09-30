Премьер Словакии: одобренные министрами Евросоюза меры в энергетике не помогут республике

Меры по урегулированию ситуации с ценами на энергию в Евросоюзе (ЕС), которые ранее одобрил Совет министров ЕС по энергетике, не помогут Словакии. Об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, написала братиславская газета Pravda.

30 сентября министры энергетики стран ЕС согласовали новые меры для урегулирования ситуации с ростом цен на энергию в регионе. В число согласованных мер входят обязательное снижение спроса на электричество в Евросоюзе, введение лимита на прибыль компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, а также «взнос солидарности» от прибыли, полученной в секторе ископаемых видов топлива.

«Меры, которые призваны разрешить ситуацию с высокими ценами энергии, одобренные министрами стран ЕС, не помогут Словакии», — отметил Хегер.

В связи с этим, по словам премьер-министра Словакии, власти республики будут вынуждены прекратить экспорт электроэнергии, если не получат от союза дотаций, направленных на преодоление последствий роста цен на энергоносители.

На этой неделе Хегер заявил, что колоссальный рост цен на электроэнергию может «убить экономику» Словакии, если страна не получит миллиарды евро поддержки от ЕС.