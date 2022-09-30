Минфин США: Госдеп вводит визовые ограничения против 910 лиц России и Белоруссии

Государственный департамент США в рамках новых антироссийских санкций вводит визовые ограничения против 910 лиц, в числе которых представители военных кругов России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

«Государственный департамент также предпринимает шаги по введению визовых ограничений еще для 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных и доверенных лиц России, действующих на подконтрольных России территориях Украины», — сказано в заявлении американского ведомства.

Ранее сообщалось, что США ввели новый пакет санкций против России, в который вошли десятки физических и юридических лиц.

В санкционный список попали семья премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глава Центробанка РФ Эльвира Набуиллина, семья заместителя предстателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей и семья главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Под санкции также попали предприятия АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие компании.