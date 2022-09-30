Инвестстратег Бахтин допустил, что в начале октября курс доллара упадет до 50 рублей

В начале октября курс доллара может снизиться до отметки в 50 рублей. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». По данным Мосбиржи на 30 сентября, в ходе торгов курс американской валюты опускался до 53,4 рубля впервые с 1 июля.

«В ближайшей перспективе, в начале октября, нельзя исключать продолжения рублевого укрепления. Доллар будет стоить 50 рублей», — рассказал Бахтин.

По его словам, сейчас доллар теряет в цене, в первую очередь, из-за геополитики.

«Причины — возросшие из-за геополитического фона опасения санкций, которые могут ограничить безналичный оборот доллара в России. Инвесторы и банки активно избавляются от американской валюты из-за возможных санкций против Национального клирингового центра», — объяснил он.

Кроме того, по словам Бахтина, перезапуска бюджетного правила краткосрочно можно не ждать. Это также способствовало усилению продаж «токсичной» американской валюты, добавил эксперт.

По данным Мосбиржи на 14:17 мск, доллар торгуется на уровне 53,4 рубля. Американская валюта подешевела на 3,81 рубля.