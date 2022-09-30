Премьер Эстонии Каллас призвала созвать саммит ЕС для принятия новых санкций против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры стран Европейского союза должны собраться на саммит, чтобы принять новые санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Также она заявила о необходимости усилить поддержку Украине, в том числе и военную.

«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия сильных санкций в качестве ответа на действия России», — сказала она.

Премьер считает, что в число новых ограничительных мер «непременно должно войти установление потолка цен» на нефть и газ из РФ.

По мнению Каллас, признание российской стороной независимости Запорожской и Херсонской областей стало «самой серьезной эскалацией конфликта» с начала специальной военной операции России на Украине. На фоне этого эстонский премьер призвала государства Евросоюза усилить «материальную, военную и политическую поддержку» Киева.

Политик выразила уверенность, что Европейский союз «продолжит активную и совместную» координацию действий «с другими членами трансатлантического сообщества».

Ранее интернет-издание EUobserver сообщало, что в новых предложениях ЕС по санкциям против России фигурирует алмазодобывающее предприятие «Алроса» и ряд других российских компаний. Кроме того, под санкции могут попасть икра, водка, сталь и древесина.