Премьер Эстонии Каллас призвала созвать саммит ЕС для принятия новых санкций против России

close
100%
Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что лидеры стран Европейского союза должны собраться на саммит, чтобы принять новые санкции против России в связи с признанием Москвой независимости Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Также она заявила о необходимости усилить поддержку Украине, в том числе и военную.

«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия сильных санкций в качестве ответа на действия России», — сказала она.

Премьер считает, что в число новых ограничительных мер «непременно должно войти установление потолка цен» на нефть и газ из РФ.

По мнению Каллас, признание российской стороной независимости Запорожской и Херсонской областей стало «самой серьезной эскалацией конфликта» с начала специальной военной операции России на Украине. На фоне этого эстонский премьер призвала государства Евросоюза усилить «материальную, военную и политическую поддержку» Киева.

Политик выразила уверенность, что Европейский союз «продолжит активную и совместную» координацию действий «с другими членами трансатлантического сообщества».

Ранее интернет-издание EUobserver сообщало, что в новых предложениях ЕС по санкциям против России фигурирует алмазодобывающее предприятие «Алроса» и ряд других российских компаний. Кроме того, под санкции могут попасть икра, водка, сталь и древесина.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть