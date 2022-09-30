Курс евро на Мосбирже опустился ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

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Курс евро на бирже опустился до 51,2 рубля, ниже пиковых значений марта 2014 года, когда Крым вошел в состав России, передает ТАСС.

На 13.02 мск евро опустился до 51 рубля, теряя 8,18%, к 13.10 — замедлил падение до 52,32 рубля. Доллар же снизился до 53,31 рубля.

Ранее было зафиксировано снижение курса евро до 51,95 рубля.

В этот же день впервые с 1 июля доллар опустился ниже 54 рублей.

Как пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, падение курса евро произошло потому, что Европейский центральный банк запустил «печатный станок» и начал эмиссию. ЕЦБ ежемесячно запускает «печатный станок», чтобы выкупать ценные бумаги европейских стран на €60 млрд, это делается в рамках политики количественного смягчения. После старта этой программы курс евро стал падать.

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