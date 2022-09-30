В Турции опасаются, что россияне перестанут приезжать в страну из-за проблем с «Миром»

Туристический сектор ожидает от правительства Турции скорого решения проблемы с российской платежной системой «Мир», которая недавно перестала действовать в республике, власти ищут альтернативное решение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Ассоциации туристов и бизнесменов Кемера Рызу Сонмеза.

По его словам, коммерческие отношения между Турцией и Россией являются вопросом национального масштаба и важности.

Сонмез отметил, что соглашения и платежи в турсекторе были завершены в начале сезона, проблема еще не повлияла на сектор размещения, но требует незамедлительного решения.

Эксперт считает, что ситуация с платежной системой может негативно повлиять на предпочтения российских туристов в предстоящем сезоне.

«Туристическая среда основана на комфорте и доверии. Туристы не хотят отдыхать в стране, где их подталкивают к отсутствию безопасности», — высказал мнение президент ассоциации.

Ранее газета Sabah сообщила, что туристические организации Турции разрабатывают альтернативу системе «Мир».

До этого телеканал NTV заявлял, что российская карта «Мир» перестала действовать во всех банках Турции.