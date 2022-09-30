Аналитик Мильчакова: убытки «Газпрома» от ЧП на «Северных потоках» к концу года составят €1,5-2 млрд

«Газпром» понесет потери в размере €1,5-2 млрд до конца года из-за повреждений участков трубопроводной системы «Северных потоков» в ходе взрывов и утечки топлива вблизи острова Борнхольм. Слова ведущего аналитика компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой приводит «Московский комсомолец».

В Госдуме уже заявили, что на восстановление разрушенной инфраструктуры может уйти минимум полгода. При этом оператор проекта Nord Stream AG пока воздержался от оглашения сроков ввода в строй поврежденных участков трубопроводной системы.

«От полной остановки «Северного потока-1» потеряет больше всего Европа. «Газпром» тоже понесет убытки: его фактические потери, исходя из объема поставок по СП-1 и примерных величин контрактных цен, которые значительно ниже рынка, могут к концу 2022 года составить до 1,5-2 млрд евро», — предположила Мильчакова.

Если СП-1 не восстановят в следующем году, убытки «Газпрома» на европейском энергетическом рынке могут составить уже значительно больше. Экономический урон от прекращения поставок топлива, скорее всего, достигнет €8 млрд, добавила она.

«В следующем году, если газопровод так и не будет восстановлен, потери «Газпрома» именно на европейском рынке могут составить около 8 млрд евро в год, однако возможно, что газовая корпорация перенаправит экспортные потоки в Азию, чтобы смягчить эффект от этих потерь», — заключила Мильчакова.

30 сентября бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым заявил, что завершение ремонтных работ на поврежденных участках «Северных потоков» произойдет не раньше второй половины 2023 года. Ремонт может продлиться до года, но если даже Россия и Европа договорятся, прокачки газа по этому маршруту не будет.