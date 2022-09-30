Глава Минэнерго России посетил предприятие En+ Group в Ангарске

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En+ Group

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил одну из крупнейших тепловых станций в Иркутском регионе — входящую в En+ Group ТЭЦ-10. Во время визита он провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым.

Стороны обсудили ход модернизации предприятия и возможности подключения к тепловым сетям дополнительных потребителей, а также вопросы газификации региона, по которым министерство пообещало помощь исходя из их стратегической важности .

Николай Шульгинов отметил необходимость учитывать перспективы развития конкретных территорий и возможности обеспечения инфраструктурой.

По словам главы энергетического бизнеса компании En+ Group Михаила Хардикова, сегодня ТЭЦ играет важнейшую роль не только в теплоснабжении уже подключенных объектов, но и рассматривается как неотъемлемая часть перспективного развития территорий Иркутска, строительства новых микрорайонов.

«Однако, помимо потенциала станции одно из условий системного решения — это приход газа. Газовые теплостанции и квартальные котельные позволят не будут оказывать негативного воздействия на Байкальскую природную территорию», — уточнил он.

Напомним, основатель En+ Group Олег Дерипаска не раз заявлял, что экология должна стать фактором номер один для бизнеса. По его инициативе было реализовано множество экологических грантов и «зеленых» проектов. Компания активно инвестирует в модернизацию предприятий, защиту водных ресурсов и атмосферного воздуха, а также в другие мероприятия по охране окружающей среды.

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