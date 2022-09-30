Спрос на микрозаймы в России заметно снизился после мобилизации

Спрос на микрозаймы заметно снизился после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября. Падение составило 10%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса микрофинансовых организаций (МФО).

«Количество полученных заявок на займы за последние семь дней ниже на 10% того количества, которое было в аналогичный период августа, а в сравнении с показателем сентября 2021 года — ниже на 9%», — заявил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

В то же время директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев увидел еще больший спад спроса граждан на микрозаймы с начала мобилизации.

«Начиная с 21 сентября, мы видим снижение спроса на 12%. Также мы наблюдали кратковременное ухудшение качества клиентов», — отметил Грезнев.

С середины сентября интерес россиян к микрозаймам сократился до 17%, указал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«Если за неделю с 14 по 20 сентября она достигала 31%, то с 21 по 27 сентября составила всего 17%», — заключил Пономарев.

30 сентября главы комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным составят не более 1-2% чистой прибыли финансовых организаций. Он является соавтором законопроекта о кредитных каникулах для таких граждан. Согласно условиям, россияне смогут приостанавливать платежи по кредитам, заключенным до дня мобилизации и подписания контракта, или уменьшать их.