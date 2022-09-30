Политолог рассказал о выгодах воссоединения с Херсоном и Запорожьем для России

Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал о выгодах воссоединения с Херсоном и Запорожьем для России, сообщает РИА «Новости».

«Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которые мы ежегодно закупаем на 3 миллиарда долларов», — пояснил политолог.

Суздальцев пояснил, что два этих региона обладают отличными природными условиями для выращивания зерновых, а также овощных культур и многих фруктов, в том числе абрикосов, персиков, яблок и вишни.

«Неудивительно, что они представляли собой одну из житниц бывшей Украины. Районы богаты черноземом, хотя земли требуют орошения, поскольку области засушливые», — пояснил Суздальцев.

Кроме того, контроль над этими территориями позволит окончательно закрыть вопрос водоснабжения Крыма, так как перекрыть Днепр, в отличие от Северо-Крымского канала, у украинских властей возможности нет.

Ранее политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что для полноценного восстановления Донецкой и Луганской народных республик как новых регионов России необходимы инвестиции в размере до одного триллиона рублей.