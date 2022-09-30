«Известия»: банки России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста

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МСП Банк

Российские банки ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил представитель одного из банков, с учетом достаточного невысокого процента одобрения заявок шансы мужчин получить заем теперь минимальны.

Однако итоговое решение зависит от индивидуальных особенностей. Другой источник заявил, что скоринг могут ужесточить еще больше, поскольку высока неопределенность.

Представитель третьего банка отметил, что новых заявок от мужчин призывного возраста по новым, ужесточенным правилам еще не было.

Ранее стало известно, что призванным в рамках частичной мобилизации гражданам в случае гибели или получения инвалидности I группы в ходе спецоперации на Украине спишут кредиты.

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