Издатели заявили о резком подорожании печати книг

Производство книг в России с начала 2022 года подорожало на 20-30%. Это произошло на фоне увеличения цен на бумагу и типографские услуги, приводит слова президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова РБК.

Кроме того, с января подорожали на 10% твердые переплеты книг, а клеевое бесшовное крепление — до 50%. Средние цены на скобы за это время увеличились на 20%. В среднем материалы, по оценке Новикова, подорожали на 30-50%.

«Кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021-м, а новая геополитическая обстановка «этот кризис усугубила и вызвала дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости», — заключил Новиков.

Схожую оценку привел и директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь. Если в последние годы рост цен на полиграфические услуги не превышал 5-8%, то с конца февраля 2022-го темпы увеличились до 30-40%. О резком удорожании отдельных видов книжных изданий указал и директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов.

«По отдельным видам изданий, для которых используется высококачественный картон, себестоимость выросла более чем на 30%», — уточнил Кузнецов.

6 сентября гендиректор издательства «Эксмо» Евгения Капьева заявила, что продажи бумажных книг в России за год сократились на 6% из-за снижения платежеспособности населения. По сравнению с допандемийным 2019 годом этот показатель (продажи) снизился на 12%.