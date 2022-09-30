Эксперт Гекхан Ярдым: ремонт «Северных потоков» может занять не менее года

Бывший гендиректор турецкой нефтегазовой компании Botas Гекхан Ярдым считает, что ремонт «Северных потоков» может занять не менее года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По его словам, информация об утечках из «Северного потока» о масштабных повреждениях и объемах выходящего на поверхность газа говорит о том, что проблема достаточно серьезная.

«Ремонт может продлиться до года. Если даже Россия и Европа договорятся, то прокачки газа (до конца ремонта) не будет», — утверждает Гекхан Ярдым.

По его словам, опасения в полной непригодности трубопровода из-за попадания в него морской воды беспочвенны, поскольку ее можно выгнать из системы под давлением.

Эксперт отмечает, что процесс ремонта является отработанной процедурой.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».