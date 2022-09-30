Доцент РУДН Гиринский сообщил об изменениях в выплатах по льготам и пособиям с 1 октября

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о значительных изменениях в системе социальных выплат с 1 октября. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, во многих регионах России с 1 октября будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также фиксированные выплаты для россиян возрастом от 80 лет. Семьям со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума до 1 октября нужно подать заявление в ПРФ для выплаты пособий на детей в возрасте 8–17 лет. В этом случае период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года, отметил Гиринский.

Он добавил, что с 1 января 2023 года льготники смогут получать выплаты, которые не назначаются автоматически в денежной форме или в виде «набора соцуслуг».

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал, что несмотря на то, что в последние годы рост тарифов на ЖКУ не превышает инфляцию, для собственников жилья есть возможности по снижению квартплаты.

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