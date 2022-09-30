Глава нефтекомпании назвал ценовой потолок на нефть РФ смертельным ударом для Запада

Эксперт, глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в материале для Forbes заявил, что Западу грозит «завершающий смертельный удар» от введения ограничений на стоимость энергоресурсов из России.

Он назвал ценовой потолок на российскую нефть смертельным ударом для Запада. По его оценке, санкции против Москвы «не сулят ничего хорошего архитекторам этой политики». Эксперт считает, что у нее масса значительных недостатков.

Страны «Большой семерки», по впечатлениям Эберхарта, нашли «хитрый способ» присутствия российской нефти на рынке по более низкой стоимости.

«Этот план хорош в теории, но на практике он несет в себе массу рисков. Так происходит, потому что политики не в состоянии понять механизмы работы энергетических рынков», — заключил специалист.

Страны альянса G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) разрабатывают меры для введения потолка цен на российскую нефть. Замминистра финансов Соединенных Штатов Америки добавил, что ввести ограничение цен на нефть из России «критически важно», поскольку эта мера позволит сократить доходы страны от продажи топлива.

Ранее 28 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций.