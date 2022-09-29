МВД Польши: Варшава ввела санкции против «Газпром экспорт» с заморозкой всех активов

Польша ввела ограничительные меры в отношении российского экспортера природного газа «Газпром экспорт» — дочернего предприятия государственной энергетической компании «Газпром». Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел и администрации республики.

Санкции включают замораживание всех финансовых и экономических ресурсов предприятия. На сайте польского ведомства напомнили, что «Газпром экспорт» уже находится в санкционных списках США.

В апреле министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава ввела собственные санкции против 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали «Газпром», нефтегазовая компания «Новатэк», российская группа компаний-производителей минеральных удобрений «Акрон».

Ранее 29 сентября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны приняло постановление, согласно которому в качестве ограничительной меры против Москвы страна с 1 января 2023 года запретит покупку природного газа из России.

В этот же день заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что Соединенные Штаты Америки рассматривают «все варианты действий» по ужесточению санкций в отношении России в случае вхождения в ее состав частей Украины.