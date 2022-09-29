Минтранс Белоруссии: Минск и Москва договорились о транзите грузов республики через Россию

Москва и Минск подписали соглашение о транзите грузов республики через российскую территорию. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минтранса Белоруссии на своем сайте.

«Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру», — сообщили в министерстве.

Как отметил глава Минтранса Белоруссии Виталий Савельев, расширение сотрудничества позволит Минску сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить контакты с Москвой.

Ранее 29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Минска своевременного признания Крыма российским регионом.

На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи прокомментировал ситуацию с отъездом граждан России призывного возраста после объявления в стране частичной мобилизации фразой «пусть бегут».