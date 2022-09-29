Нидерланды отозвали экспортную лицензию у «Турецкого потока»

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Кадр из видео/Газпром/Youtube

Экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток» -— South Stream Transport B.V. — была досрочно отозвана 18 сентября из-за санкций Евросоюза. К настоящему моменту компания уже подала заявку на возобновление действия лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

Случившееся не скажется на работе газопровода, считают в проектной компании South Stream Transport.

«На протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России», — пояснили в компании. Там добавили, что в результате введения новых санкций была досрочно отозвана экспортная лицензия компании-оператора «по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах».

При отзыве лицензии власти Нидерландов направили официальное уведомление со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

В компании отметили, что введение новых санкций не ограничивает транспортировку газа, и «снабжение газом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективах не пострадает», заверили в South Stream Transport B.V.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Турция стала одним из надежных маршрутов поставок газа из России.

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