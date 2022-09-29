Extrabladet сообщает об активности дронов у нефтегазовых месторождений Дании

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В районе датского нефтегазового месторождения в Северном море, которое принадлежит компании TotalEnergies, зафиксирована «несанкционированная» активность беспилотников. Об этом сообщает датская газета Extrabladet со ссылкой на компанию.

«Мы можем подтвердить, что 28 сентября на нефтегазовом месторождении Halfdan B в Северном море наблюдалась несанкционированная активность дронов», — заявили в TotalEnergies.

В компании сообщили, что предприняли необходимые шаги в соответствии с процедурами безопасности и находятся в тесном диалоге с властями страны.

Сколько дронов было замечено на платформе Halfdan B и что они делали неизвестно.

Полиция Норвегии рассказала, что расследует этот инцидент и пока не может предоставить никакой дополнительной информации.

Как отмечает издание, неизвестно, связано ли появление этих беспилотников с утечками газа на газопроводе «Северный поток — 1» в Балтийском море.

Extrabladet напомнило, что на этой неделе норвежские власти также сообщали о таинственных беспилотниках, которые были замечены у нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море.

Ранее Spiegel писал, что органы безопасности ФРГ считают, что трубы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены массивными взрывными устройствами.

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