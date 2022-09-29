Захарова: в Европе многие задаются вопросом о целесообразности санкций против РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители европейских стран задаются вопросом о целесообразности санкционной политики против России. Ее слова на брифинге 29 сентября передает ТАСС.

«В Европе многие задаются вопросом о негативных последствиях для национальных экономик и благосостояния граждан от антироссийских санкций, которые были введены по линии ЕС, Брюсселя, а на самом деле навязаны Вашингтоном», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что в Европе многие задумываются о целесообразности «санкционной политики, которая не является законной», поскольку не имеет легитимности Совбеза ООН и не проходила через международно-правовые процедуры.

«Не потому что сочувствуют нам, не потому что разделяют наши подходы, во многом они, кстати говоря, антагонисты нашей политики по целому ряду направлений, но это объективная данность: эти санкции ударили, где-то отрикошетили, где-то вернулись бумерангом, а где-то просто не попали в цель, а сразу бабахнули на территории стран, которые их же в отношении нас и применили», — сказала Захарова.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство страны изучит предлагаемый ЕК новый пакет санкций, однако не станет поддерживать ограничения в сфере энергетики.

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