Экс-депутат бундестага Гердт заявил о «полушоковом» состоянии немцев из-за аварий на «СП»

Жители ФРГ пребывают в «полушоковом» состоянии на фоне аварий на линиях трубопровода «Северный поток» перед зимним периодом, указал экс-депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Политик обратил внимание, что виновник инцидента является явным недругом страны.

«Сейчас общее германское настроение полушоковое, при таком состоянии человек несет бред. Ему бы дать пощечину, чтобы пришел в себя. Не знаю, кто даст такую оплеуху нашим политикам, чтобы они стали говорить о причастности США к повреждению трубопроводов», — цитирует Гердта ФАН.

Он также подчеркнул, что большинство немцев сейчас активно выступают за выкуп «Северного потока».

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