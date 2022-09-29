Nation Brands: стоимость нацбренда России снизилась на $144 млрд из-за конфликта на Украине

Россия потеряла восемь позиций и опустилась на 24 место в рейтинге самых дорогих национальных брендов стран мира. Оценочная стоимость бренда страны сократилась на $144 млрд из-за конфликта на Украине, сообщается на сайте британской консалтинговой компании Brand Finance.

С начала года стоимость национального бренда России упала с начала 2022 года с $786 млрд до $642 млрд. Этот показатель отражает ущерб, нанесенный связанным со страной компаниям. В то же время экономический и гуманитарный кризис привели к падению стоимости нацбренда Украины на $22 млрд — до $85 млрд.

«Стоимость бренда России упала почти на 150 миллиардов долларов в годовом исчислении. Украина потеряла 22 миллиарда долларов из-за конфликта с Москвой, но мировое восприятие страны с начала года значительно улучшилось», — говорится в материале.

Лидером рейтинга стали США, чья стоимость нацбренда с января увеличилась на 7% и достигла $26,472 трлн. На втором месте оказался Китай (+8%, до $21,528 трлн), а имиджевую тройку ведущих государств замкнула Германия ($4,504 трлн). В топ-5 также вошли Япония ($4,284 трлн) и Великобритания ($4,115 трлн).

Самый заметный при рост стоимости с прошлого года был отмечен у национальных брендов Сербии и Грузии (по 24%). Это произошло благодаря тому, что данные страны смогли активно привлечь к себе российский бизнес, вынужденный сменять локацию из-за международных санкций.

20 сентября аналитики швейцарского банка Credit Swiss опубликовали на своем сайте отчет Global Wealth Report 2022, согласно которому размер благосостояния России в настоящее время соизмерим с американским показателем 1908 года. До 2026 года этот показатель в стране будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год.