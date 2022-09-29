МСП Банк предоставил самозанятым более 50 млн рублей

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МСП Банк

МСП Банк за 9 месяцев 2022 года предоставил кредиты на 52 млн рублей самозанятым и индивидуальным предпринимателям, применяющим налог на профессиональный доход.

Выдачи кредитов осуществляются в рамках программы Минэкономразвития России «1764» по льготной ставке 11% годовых. Самые большие объемы выдачи самозанятым стали Москва, республика Дагестан и Свердловская область. Чаще всего такие кредиты берут предприниматели, занимающиеся торговлей, оказывающие юридические услуги и таксисты.

«Мы стали первыми, кто начал рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт. Банк сделал его максимально простым и удобным для полностью дистанционного оформления. Важно, что наше финансирование могут получить как действующие, так и начинающие предприниматели со сроком регистрации от 0 месяцев», – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Кредит от МСП Банка физическим лицам, применяющим «Налог на профессиональный доход», позволяет получить сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Оформить займ можно онлайн.

Кроме того, самозанятым в банке доступна программа рефинансирования. Она предоставляется по кредитам, выданным физическим лицам на развитие предпринимательской деятельности. Максимальный размер кредита составляет не более суммы рефинансируемых кредитов по данным Бюро кредитных историй и не более 1 млн рублей.

Программа льготных кредитов «1764» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которой является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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