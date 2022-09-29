Чистая прибыль H&M рухнула из-за ухода с российского рынка

Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M) резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале из-за масштабного списания, вызванного сворачиванием операций в России. Ущерб владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды от ухода с российского рынка составил 2,1 млрд крон.

«Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила 531 млн шведских крон ($47,4 млн) по сравнению с 4,69 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода. Компания единовременно списала 2,1 млрд крон из-за решения свернуть деятельность в России», — говорится в пресс-релизе H&M.

Квартальная выручка ретейлера за это время выросла на 3%, до 57,45 млрд крон. Однако в местных валютах показатель сократился на 4%. При этом эксперты, опрошенные финансовой ИТ-компанией FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 2,17 млрд крон.

6 сентября пресс-служба шведского ретейлера H&M сообщила, что российские магазины сети останутся открытыми до тех пор, пока не распродадут большую часть стока. Процесс закрытия торговых точек будет происходить в поэтапном режиме. По мнению руководителя пиар-агентства PGR agency Анастасии Бастрыкиной, компания может заработать на финальных распродажах в России около 5 млрд рублей.