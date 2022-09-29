CoinDesk: Евросоюз захотел запретить россиянам открывать криптокошельки

ЕС планирует запретить россиянам открывать криптокошельки на европейских платформах. Эта мера может стать ответом на проведенные референдумы на Украине, сообщает портал CoinDesk со ссылкой на источник.

«Европейский союз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян в рамках блока. Предыдущий лимит крипто-активов в размере 10 000 евро (9 600 долларов) будет отменен», — заявил собеседник портала.

Новый лимит может быть сокращен до нуля, утверждает CoinDesk. Эта мера может быть включена в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об официальном предложении ввода потолка цен на нефть из России в рамках нового пакета санкций. В восьмом пакете санкций будут предусмотрены новые запреты на импорт российской продукции, а также ограничения на экспорт авиационных изделий и электронных компонентов. Предполагаемый экономический ущерб для России должен составить €7 млрд (₽391,96 млрд).