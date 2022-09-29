«Ъ»: производители попросили Мишустина не вводить акцизы на сладкие напитки

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Идея регуляторов собрать в 2023 году 35 млрд рублей с производителей безалкогольных напитков с сахаром не вызвала положительных откликов со стороны российских компаний. Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») попросил премьер-министра Михаила Мишустина не вводить акцизы на подобную продукцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо организации.

Утверждается, что с 1 января 2023 года 1 литр напитка с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл будет облагаться акцизом в 7 рублей. Дополнительный денежный сбор необходим для финансирования борьбы с сахарным диабетом. Однако в «Союзнапитки» придерживаются другого взгляда на эту проблему.

«На сладкие газировки приходится 1,5% от объема потребления сахара в России. Поэтому сокращение потребления безалкогольных напитков не приведет к сокращению потребления сахара как такового», — говорится в письме.

Идея новых акцизов прорабатывалась в правительстве в 2021–2022 годах. По мнению объединения, эффективнее воздействовать на потребление сахара в чистом виде. На этот сегмент приходится 55% спроса.

20 сентября агентство Reuters сообщило, что PepsiCo Inc полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. По итогам 2021 года Россия заняла третье место по величине продаж Pepsi после США и Мексики.

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